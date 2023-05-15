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15 мая, 08:21

Чернышов: «Пришла пора сменить Йокановича, так как у «Динамо» нет хороших результатов этой весной»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на уход из «Динамо» главного тренера Славиши Йокановича.

«Пришла пора сменить Йокановича, так как у «Динамо» нет хороших результатов этой весной. Вылетели из Кубка России, идут в середине турнирной таблицы в РПЛ. Ставки изначально были высоки, клуб празднует столетний юбилей. Болельщики ждали положительных эмоций, других результатов. В «Динамо» перестали прогрессировать футболисты, а ведь раньше на них был большой спрос в Европе. Сейчас надо что-то поменять», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» располагается на седьмом месте, набрав в 27 матчах 42 очка.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-pri-yokanoviche-v-dinamo-perestali-progressirovat-igroki
Андрей Чернышов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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