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Судейство

Сегодня, 19:05

Чернышов: «Не понимаю, как Мажич может наладить судейство в России»

Алина Савинова
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Главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов поделился мнением о работе серба Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС.

«Клубы выступают за приглашение иностранца, чтобы он возглавлял судейскую коллегию. Но это ничего не дает. Сколько в России было иностранцев. Не они судят! Тот же судья Мажич был великим арбитром, номер один в Сербии. Но как он может наладить судейство в России? Что он может сделать? Я не понимаю. Он же не может научить арбитров судить. Как судья он был хорошим, но это не значит, что он будет хорошим управленцем», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

Источник: Спорт День за Днем
Андрей Чернышов
Футбол
Милорад Мажич
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