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Сегодня, 16:55

Червиченко считает, что ЦСКА и «Локомотив» могут в следующем сезоне оказать серьезное сопротивление «Зениту»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах красно-белых в следующем сезоне.

«Я надеюсь, что этим летом в «Спартаке» Матыцын сделает соответствующие выводы и корректировки. Разгонит некомпетентных людей в административной команде и выгонит неликвид в спортивной. По крайней мере мне хочется надеяться, что этим летом «Спартак» сделает шаг вперед и к концу этого года команда будет оказывать серьезное сопротивление «Зениту», если грамотно пройдет это лето. «Локомотив» очень хорошо набрал. ЦСКА и железнодорожники готовы в следующем сезоне оказать серьезное сопротивление», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Красно-белые заняли третье место в чемпионате России. «Зенит» пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-cska-i-lokomotiv-gotovy-v-sleduyushem-sezone-okazyvat-sereznoe-soprotivlenie-zenitu-257004/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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