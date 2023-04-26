Червиченко: «Кокорин является легендой одного клуба — ночного, где он зажигал»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему легендарности нападающего Александра Кокорина для московского «Динамо».

«Я немного удивлен дискуссией. Странно когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды — это что-то аховое, суперзаслуженное. Вальбуэна — легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» — это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба — ночного, где он зажигал», — приводит «РБ Спорт» слова Червиченко.

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.