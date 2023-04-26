Евгений Гинер: «Формат РПЛ нужно менять, Кубок — оставить»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о необходимости изменить формат проведения чемпионата России.

— Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка. Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все. Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять, — заявил Гинер.

— Вы поняли, зачем сегодня были произнесены слова о возможном переходе на систему «весна-осень» в контексте обсуждения закона о пиве?

— Это было сказано в контексте того, что зимой в Екатеринбурге при минус 25 пиво пить не пойдет, надо абстрактно водочку. Но есть две вещи: первое — у нас запрещено играть при такой температуре, второе — думаю, пиво, которое всегда холодным быть не может, при плюс 36, когда человек едет на пляж, а не на футбол, тоже не идет на пользу для стадионов. Я вот не понимаю, у нас же в приоритете спортивная составляющая, а не то, как пиво пить удобнее.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

При этом, по словам Алаева, формат РПЛ не будет изменен в следующем сезоне.