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Сегодня, 17:13

Червиченко высказался об интересе «Галатасарая» к Захаряну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об информации об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Естественно, правильное решение Арсена. Если еще учесть, что он армянин, то ехать в Турцию — это что-то совсем... Какая-то пурга, а не предложение. В нынешней ситуации туркам отдавать такие деньги, о которых писали — это очень спорно. Мне кажется эта история не очень реальной. Со спортивной точки зрения тоже сомнительно. Может, турецкий чемпионат в отличие от нашего имеет доступ к европейским играм, но на сегодняшний день все равно похуже российского уровня. Я считаю рудиментом, пережитком и идиотизмом желание и обязательность всех игроков куда-то уезжать. Если у человека все хорошо здесь, то зачем куда-то ехать? Быть в сегодняшней ситуации каким-то изгоем и неполноценным? Для чего это? Это какие-то отголоски прошлых идеалов и образов, что игрок должен куда-то поехать. Они прекрасно живут здесь и получают хорошие деньги. Москва гораздо лучше всех городов Европы. Зачем ехать в какое-то немецкое или итальянское захолустье, когда можно остаться в Москве? Если ехать, то как Головин в Монако или в Лондон, Париж — в такие города, где есть цивилизация», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4998001-chervichenko-o-zaharyane-v-galatasarae-esli-ehat-to-v-goroda-gde-est-civilizaciya.html
Арсен Захарян
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
Андрей Червиченко
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