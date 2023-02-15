Около стадиона «Спартака» может появиться центр выдачи Fan ID

Сегодня, 17:08
Возле «Открытие Банк Арены» может быть размещён мобильный центр выдачи Fan ID, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, Решение об открытии мобильного центра должны принять Минцифры РФ и Правительство Москвы.
Ранее стало известно, что подобная точка будет открыта возле «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге.
Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.