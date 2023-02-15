Около стадиона «Спартака» может появиться центр выдачи Fan ID

Возле «Открытие Банк Арены» может быть размещён мобильный центр выдачи Fan ID, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Решение об открытии мобильного центра должны принять Минцифры РФ и Правительство Москвы.

Ранее стало известно, что подобная точка будет открыта возле «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге.

Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.