Червиченко заявил, что игры «Спартака» напоминают ему гармошку

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко нелестно высказался об игре красно-белых, сравнив ее с гармошкой.

«Если в матче с «Химками» не взять три очка, то о каких медалях может идти речь? «Спартак» сильнее «Химок» на голову, даже на две головы, но может себе устроить праздник идиотизма. Почему-то именно с аутсайдерами красно-белые играют плохо, мало, что получается. Если брать некоторые игры «Спартака», то они напоминали гармошку — один пеpдеж. Но даже если и с «Химками» начнется этот абсурд, все равно три очка наберут. Подмосковная команда обречена. Ну, почти, там еще «Факел» с «Пари НН» играет, могут теоретические шансы остаться на стыковые матчи», — приводит слова Червиченко Legalbet.

После 26 туров РПЛ «Спартак» с 49-ю очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Химки» занимают предпоследнее место с 17-ю баллами.

Матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» пройдет в Подмосковье 13 мая в 14:00 МСК.