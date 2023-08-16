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Сегодня, 13:50

Четыре улицы в районе Покровское-Стрешнево были названы в честь спортсменов, тренеров и руководителей «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Москве четыре улицы были названы в честь спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак», сообщил мэр города Сергей Собянин.

В районе Покровское-Стрешнево теперь есть улицы Братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова и Николая Озерова. Названия выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин».

Николай Старостин является основателем московского «Спартака». Он придумал название и эмблему. Его братья Александр, Андрей и Петр играли в этом клубе.

Константин Бесков был тренером «Спартака» с 1977 по 1988 года. Федор Черенков — большую часть спортивной карьеры провел в составе красно-белых и является рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Николай Озеров — советский теннисист, который представлял спортивное общество «Спартак», актер и спортивный комментатор. Он 24-кратный чемпион СССР по теннису.

Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
Александр Белозеров
Константин Бесков
Николай Старостин
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