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Чистяков: «Соперники в эту предсезонку уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отметил, что в эту предсезонку соперники по товарищеским матчам уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Хорошо себя чувствую, — цитируют «Известия» Чистякова. — Набираю через тренировки и игры кондиции. Тем более через такие игры, как на Кубке PARI Премьер. Мы уже не первую неделю тренируемся, поэтому проходит состояние первых дней сборов, когда ноги болят — такого сейчас уже нет. Дышится легче — и на тренировках, и в матчах. В общем, двигаемся в правильном направлении.

— Уровень соперников в эту предсезонку впечатляет?

— Конечно, впечатляет. Хороший турнир, хорошие соперники — уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы. Приятно с такими командами играть. Да еще и дома при наших болельщиках. Поэтому все супер.

Источник: https://iz.ru/1542641/aleksei-fomin/moi-postoiannye-vykhody-v-starte-prosto-delo-sluchaia
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
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