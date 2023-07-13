Чистяков: «Соперники в эту предсезонку уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отметил, что в эту предсезонку соперники по товарищеским матчам уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Хорошо себя чувствую, — цитируют «Известия» Чистякова. — Набираю через тренировки и игры кондиции. Тем более через такие игры, как на Кубке PARI Премьер. Мы уже не первую неделю тренируемся, поэтому проходит состояние первых дней сборов, когда ноги болят — такого сейчас уже нет. Дышится легче — и на тренировках, и в матчах. В общем, двигаемся в правильном направлении.

— Уровень соперников в эту предсезонку впечатляет?

— Конечно, впечатляет. Хороший турнир, хорошие соперники — уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы. Приятно с такими командами играть. Да еще и дома при наших болельщиках. Поэтому все супер.