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Сегодня, 09:50

Чистяков считает, что игра иностранцев прибавляет «Зениту» статуса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что игра бразильских футболистов команды придает статуса клубу.

«Малком, Роберт Ренан были в сборной Бразилии. Мы их встретили нашим классическим тоннельчиком, подбодрили, поздравили. И Кассьерра был в сборной Колумбии — поздравили его с первым голом. Конечно, это добавляет статуса «Зениту» — выступают игроки сборных Бразилии, Колумбии. Ребята — молодцы, привезли в коллектив еще больше позитива и хороших эмоций», — приводит слова Чистякова ТАСС.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир «Кубок PARI Премьер», в котором выступают «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

В первом матче «Зенит» победил «Нефтчи» со счетом 3:1. Игра петербургской команды с «Црвеной Звездой» пройдет 4 июля на «Газпром-Арене».

Источник: ТАСС
Дмитрий Чистяков
Малком Филипе (Малком)
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
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