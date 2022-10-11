Чочиев назвал сумму первого контракта в долларах, когда он играл вместе с Кокориным

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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев назвал сумму своего первого контракта в долларах.
Футболист рассказал о периоде, когда он перешел в дубль «Локомотива» из клубной академии вместе с Александром Кокориным.
«Мы вместе попали в дубль вместе с Сашей. Свой первый контракт я подписал на две тысячи долларов», — приводит Sport24 слова Чочиева.
Чочиев — воспитанник «Локомотива», он покинул московский клуб в 2014 году. С июля 2022 года 31-летний россиянин является футболистом «Алании».
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования