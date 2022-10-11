Чочиев назвал сумму первого контракта в долларах, когда он играл вместе с Кокориным

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев назвал сумму своего первого контракта в долларах.

Футболист рассказал о периоде, когда он перешел в дубль «Локомотива» из клубной академии вместе с Александром Кокориным.

«Мы вместе попали в дубль вместе с Сашей. Свой первый контракт я подписал на две тысячи долларов», — приводит Sport24 слова Чочиева.

Чочиев — воспитанник «Локомотива», он покинул московский клуб в 2014 году. С июля 2022 года 31-летний россиянин является футболистом «Алании».