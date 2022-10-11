Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи о переходе Осинькина в «Локомотив»

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев опроверг слухи о том, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин может возглавить «Локомотив».
«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это все слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли только о предстоящей домашней игре», — приводит Metaratings слова Андреева.
57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее сам специалист опроверг «СЭ» информацию о его возможном назначении в «Локомотив».
Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 12 туров. 8 октября руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования