Чочиев рассказал, как однажды подрался с Полозом

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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как однажды вступил в конфликт с форвардом «Ростова» Дмитрием Полозом, когда они оба учились в академии «Локомотива».
«Иногда случались. Один раз я подрался с Димой Полозом — мы с ним играли в одной команде. Была решающая игра с ЦСКА. Побеждаем — мы первые в чемпионате Москвы. Проигрываем — они. Наша атака, выбегаем три в одного. Полоз, вместо того чтобы отдать мне на пустые, начал проверять вратаря между.
В итоге он не забил, мяч мы потеряли и в следующей же атаке нам забили. Проиграли матч, упустили чемпионство. Я закипел на него прямо на поле, а он мне начал что-то отвечать. В итоге подрались с ним. Так сильно с ним закусились, что аж тренеры оттаскивали. Растащили в итоге», — приводит Sport24 слова Чочиева.
Чочиев — воспитанник «Локомотива», он покинул структуру клуба в январе 2014 года. До этого футболист с января 2011 по июнь 2013 года находился в аренде в «Волгаре».
Полоз также является воспитанником железнодорожников, он ушел из клуба в январе 2012 года.
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