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Сегодня, 14:47

Чочиев рассказал, как однажды подрался с Полозом

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как однажды вступил в конфликт с форвардом «Ростова» Дмитрием Полозом, когда они оба учились в академии «Локомотива».

«Иногда случались. Один раз я подрался с Димой Полозом — мы с ним играли в одной команде. Была решающая игра с ЦСКА. Побеждаем — мы первые в чемпионате Москвы. Проигрываем — они. Наша атака, выбегаем три в одного. Полоз, вместо того чтобы отдать мне на пустые, начал проверять вратаря между.
В итоге он не забил, мяч мы потеряли и в следующей же атаке нам забили. Проиграли матч, упустили чемпионство. Я закипел на него прямо на поле, а он мне начал что-то отвечать. В итоге подрались с ним. Так сильно с ним закусились, что аж тренеры оттаскивали. Растащили в итоге», — приводит Sport24 слова Чочиева.

Чочиев — воспитанник «Локомотива», он покинул структуру клуба в январе 2014 года. До этого футболист с января 2011 по июнь 2013 года находился в аренде в «Волгаре».

Полоз также является воспитанником железнодорожников, он ушел из клуба в январе 2012 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-chochiyev-rasskazal-kak-odnazhdy-podralsya-polozom-ya-zakipel-na-nego-zakipel-pryamo-na-pole-azh-trenery-ottaskivali

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13%

1.72
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Реал

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Ф1(1.5)

22%

1.84

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Интер

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29%

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Ф1(-1)

19%

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Алан Чочиев
Дмитрий Полоз
Футбол
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