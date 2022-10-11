Друг Кокорина — о скандале в Монако: «Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о скандале, который произошел в 2016 году в Монако с форвардом «Ариса» Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым.

«Насчет Монако — Саша и Паша полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля. Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы. Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули все иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим», — приводит слова Чочиева Sport24.

В 2016 году после вылета сборной России из группового турнира Евро Кокорин и Мамаев были замечены в ночном клубе Монте-Карло, где официанты вынесли к их столу шампанское и включили гимн России.