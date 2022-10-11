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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о скандале, который произошел в 2016 году в Монако с форвардом «Ариса» Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым.
«Насчет Монако — Саша и Паша полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля. Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы. Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули все иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим», — приводит слова Чочиева Sport24.
В 2016 году после вылета сборной России из группового турнира Евро Кокорин и Мамаев были замечены в ночном клубе Монте-Карло, где официанты вынесли к их столу шампанское и включили гимн России.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования