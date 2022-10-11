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Сегодня, 02:15

Друг Кокорина — о скандале в Монако: «Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о скандале, который произошел в 2016 году в Монако с форвардом «Ариса» Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым.

«Насчет Монако — Саша и Паша полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля. Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы. Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули все иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим», — приводит слова Чочиева Sport24.

В 2016 году после вылета сборной России из группового турнира Евро Кокорин и Мамаев были замечены в ночном клубе Монте-Карло, где официанты вынесли к их столу шампанское и включили гимн России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-10-drug-kokorina-ob-intsidente-v-monte-karlo-khozyain-kluba-sam-zakazal-vse-eto-shampanskoye-i-vklyuchil-gimn-rossii

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Алан Чочиев
Александр Кокорин
Павел Мамаев
Сборная России по футболу
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