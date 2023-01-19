Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:10

Чухлов: «Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Зенита» Борис Чухлов признался, что не понимает, зачем сине-бело-голубым академия, если игроки оттуда не попадают в основную команду.
«В соцсетях есть группа — «История «Зенита», я ее читаю. Там легионеры, игравшие за «Зенит», каждый день мелькают. Я их на футбольном поле, честно говоря, не видел никогда. Сегодня празднует День рождения такой-то, завтра — такой-то. Читаю и думаю про себя: кто это такой? Когда играл за «Зенит»? И фамилий таких не помню. Потом смотрю, игрок два-три два матча сыграл, исчез куда-то. Зачем брали? Поэтому я уже не удивляюсь, что в «Зените» много легионеров.

Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Во Второй лиге сейчас много петербургских команд: «Ядро», «Ленинградец», «Динамо СПб», «Зенит-2... Правда, Владислав Радимов сказал, что устал эту команду тренировать. Может, у другого тренера получится. Оттуда еще вылези, попробуй, из этой лиги», — цитирует «РБ Спорт» Чухлова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-zachem-zenitu-akademiya-trudno-ponyat/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Футбол
ФК Зенит
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США
В Грузии поддержали возобновление прямого авиасообщения со стороны РФ
Глава МИД Финляндии оценил шанс вступления в НАТО отдельно от Швеции
Клинический психолог рассказала о важности сна для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Семин считает, что «Локомотив» найдет, кем заменить Баринова

Кузьмичев считает, что Мевля не уровень «Спартака»