Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:07

ЦСКА — «Ахмат»: Шафеев не смог самостоятельно оценить фол Роши. Судье помог ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виллиан Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

На 17-й минуте матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» судья Рафаэль Шафеев с первой попытки не смог правильно оценить фол Виллиана Роши, который совершил серьезное нарушение правил, ударив шипами Лечи Садулаева и едва не сломав ему ногу.

Сначала рефери вынес защитнику красно-синих только предупреждение.

После вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Романа Галимова и просмотра видеоповторов Шафеев на 19-й минуте объявил об изменении решения, отменил желтую карточку и показал Виллиану Роше красную, удалив его с поля.

Футболист ЦСКА, как и его партнер по команде Аббосбек Файзуллаев, заработал дисквалификацию и пропустит перенесенный матч 21-го тура со «Спартаком».

Владимир Федотов и&nbsp;Магомед Адиев. ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Лечи Садулаев
Рафаэль Шафеев
8
11
Читайте также
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Айдамиров — о победе над ЦСКА: «Мы очень счастливы»
РПЛ: «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак» и другие матчи 25-го тура
Мостовой: «Круто, если бы Юран взял меня в тренерский штаб «Спартака»
ЦСКА вдевятером проиграл «Ахмату»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Ахмат» одержал волевую победу над ЦСКА, армейцы завершали игру вдевятером
ЦСКА — «Ахмат»: Дивеев получил красную карточку и пропустит игру против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЦСКА — «Ахмат»: Виллиан Роша получил красную карточку и пропустит дерби со «Спартаком»

ЦСКА — «Ахмат»: ничья после первого тайма, армейцы остались в меньшинстве