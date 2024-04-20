ЦСКА — «Ахмат»: Шафеев не смог самостоятельно оценить фол Роши. Судье помог ВАР

На 17-й минуте матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» судья Рафаэль Шафеев с первой попытки не смог правильно оценить фол Виллиана Роши, который совершил серьезное нарушение правил, ударив шипами Лечи Садулаева и едва не сломав ему ногу.

Сначала рефери вынес защитнику красно-синих только предупреждение.

После вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Романа Галимова и просмотра видеоповторов Шафеев на 19-й минуте объявил об изменении решения, отменил желтую карточку и показал Виллиану Роше красную, удалив его с поля.

Футболист ЦСКА, как и его партнер по команде Аббосбек Файзуллаев, заработал дисквалификацию и пропустит перенесенный матч 21-го тура со «Спартаком».