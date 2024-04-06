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Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Факел» в 23-м туре РПЛ 7 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА — «Факел».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле примет «Факел» в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА— «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. «Факел» набрал 26 баллов и располагаются на 11-й строчке чемпионата России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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