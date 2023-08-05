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Сегодня, 18:30

ЦСКА — «Локомотив»: трансляция матча 3-го тура РПЛ

ЦСКА и «Локомотив» сыграют 5 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
Изидор ФК «Локомотив».
Фото ФК «Локомотив», Соцсети
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5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в столичном дерби встретятся ЦСКА и «Локомотив». Матч пройдет в рамках 3-го тура чемпионата России. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча ЦСКА — «Локомотив» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.30. Также следить за игрой можно по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Команда Михаила Галактионова набрала 4 очка в двух стартовых турах, армейцы — 3. В предыдущие выходные железнодорожники крупно победили «Факел» в Воронеже — 4:1 после дубля экс-защитника ЦСКА Наира Тикнизяна, а красно-синие одержали победу над «Ахматом» в Грозном — 3:2 после хет-трика Федора Чалова с пенальти.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. РПЛ: расписание трансляций матчей 3-го тура
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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