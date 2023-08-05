5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в столичном дерби встретятся ЦСКА и «Локомотив». Матч пройдет в рамках 3-го тура чемпионата России. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча ЦСКА — «Локомотив» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.30. Также следить за игрой можно по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Команда Михаила Галактионова набрала 4 очка в двух стартовых турах, армейцы — 3. В предыдущие выходные железнодорожники крупно победили «Факел» в Воронеже — 4:1 после дубля экс-защитника ЦСКА Наира Тикнизяна, а красно-синие одержали победу над «Ахматом» в Грозном — 3:2 после хет-трика Федора Чалова с пенальти.