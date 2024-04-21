Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Роши и Дивеева

Константин Белов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Во время игры прямые красные карточки получили защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Роша был удален на 19-й минуте встречи за грубый фол против полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Изначально главный судья Рафаэль Шафеев показал футболисту желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

Дивеев удалился на 89-й минуте за грубое нарушение правил против защитника грозненцев Милоша Шатары.

«Ничего подавать (в ЭСК РФС — прим. «СЭ») не будем, оба удаления по делу», — сказал Брейдо «СЭ».

Из-за удалений Роша и Дивеев пропустят перенесенный матч 21-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдет в четверг, 25 апреля. Помимо них, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник красно-синих Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками в 24 матчах.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Обсудить
Читайте также
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
Штурмовики захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ на купянском направлении
ПВО РФ уничтожила два украинских воздушных шара над Тульской и Московской областями
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»
Роша извинился перед болельщиками ЦСКА за удаление в матче с «Ахматом»
Силкин считает, что сезон для «Динамо» закончен: «Шансов на чемпионство больше нет»
Семак — о переносе 21-го тура РПЛ: «Не мы принимаем решения»
Угальде оценил газон на «Лукойл Арене»: «Было приятно играть»
«Промес — классный парень! Надеюсь, он вернется в Россию». Интервью Угальде
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Пари НН» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чалов провел третий сезон с 10 голами за ЦСКА в РПЛ — в XXI веке столько же только у Мусы
Сиваков: «Едем на матч с «Зенитом» за тремя очками»
Грицаенко: «Ничья «Рубина» и «Локомотива» — закономерный результат»
«Зенит» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Богосавац: «После игры с «Балтикой» президент сказал, что верит в нас»