ЦСКА не позволил Семаку побить рекорд Спаллетти

После поражения от ЦСКА в активе «Зенита» осталось 48 очков. Сине-бело-голубые не смогли переписать рекорд чемпионата России по набранным очкам в 20 турах.

Такой же результат восемь лет назад питерцы показали под руководством Андре Виллаш-Боаша. Успешнее этот отрезок проходили только «Зенит» Лучано Спаллетти в 2010-м и «Спартак-Алания» Валерия Газзаева в 1995-м.

Лучшие результаты по итогам 20 туров в чемпионате России*

Сезон Клуб Тренер В Н П М О 2010 Зенит Лучано Спаллетти 15 5 0 37-8 50 1995 Спартак-Алания Валерий Газзаев 16 1 3 48-16 49 2022/23 Зенит Сергей Семак 15 3 2 53-10 48 2014/15 Зенит Андре Виллаш-Боаш 15 3 2 46-11 48 1999 Спартак Олег Романцев 14 4 2 43-15 46 2019/20 Зенит Сергей Семак 14 4 2 37-9 46 2012/13 ЦСКА Леонид Слуцкий 15 1 4 35-17 46 1996 Алания Валерий Газзаев 14 3 3 38-18 45 2002 Локомотив Юрий Семин 13 6 1 28-8 45 2017/18 Локомотив Юрий Семин 14 3 3 32-15 45 2016/17 Спартак Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера 14 3 3 30-16 45

* С сезона-1995, когда в чемпионате России была введена трехочковая система.