ЦСКА не позволил Семаку побить рекорд Спаллетти

Сегодня, 22:07
После поражения от ЦСКА в активе «Зенита» осталось 48 очков. Сине-бело-голубые не смогли переписать рекорд чемпионата России по набранным очкам в 20 турах.
Такой же результат восемь лет назад питерцы показали под руководством Андре Виллаш-Боаша. Успешнее этот отрезок проходили только «Зенит» Лучано Спаллетти в 2010-м и «Спартак-Алания» Валерия Газзаева в 1995-м.
Лучшие результаты по итогам 20 туров в чемпионате России*
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2010
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
15
|
5
|
0
|
37-8
|
50
|
1995
|
Спартак-Алания
|
Валерий Газзаев
|
16
|
1
|
3
|
48-16
|
49
|
2022/23
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
15
|
3
|
2
|
53-10
|
48
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
3
|
2
|
46-11
|
48
|
1999
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
14
|
4
|
2
|
43-15
|
46
|
2019/20
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
14
|
4
|
2
|
37-9
|
46
|
2012/13
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
15
|
1
|
4
|
35-17
|
46
|
1996
|
Алания
|
Валерий Газзаев
|
14
|
3
|
3
|
38-18
|
45
|
2002
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
13
|
6
|
1
|
28-8
|
45
|
2017/18
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
14
|
3
|
3
|
32-15
|
45
|
2016/17
|
Спартак
|
Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера
|
14
|
3
|
3
|
30-16
|
45
* С сезона-1995, когда в чемпионате России была введена трехочковая система.