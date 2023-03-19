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Сегодня, 22:07

ЦСКА не позволил Семаку побить рекорд Спаллетти

Кирилл Бурдаков
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После поражения от ЦСКА в активе «Зенита» осталось 48 очков. Сине-бело-голубые не смогли переписать рекорд чемпионата России по набранным очкам в 20 турах.

Такой же результат восемь лет назад питерцы показали под руководством Андре Виллаш-Боаша. Успешнее этот отрезок проходили только «Зенит» Лучано Спаллетти в 2010-м и «Спартак-Алания» Валерия Газзаева в 1995-м.

Лучшие результаты по итогам 20 туров в чемпионате России*

Сезон

Клуб

Тренер

В

Н

П

М

О

2010

Зенит

Лучано Спаллетти

15

5

0

37-8

50

1995

Спартак-Алания

Валерий Газзаев

16

1

3

48-16

49

2022/23

Зенит

Сергей Семак

15

3

2

53-10

48

2014/15

Зенит

Андре Виллаш-Боаш

15

3

2

46-11

48

1999

Спартак

Олег Романцев

14

4

2

43-15

46

2019/20

Зенит

Сергей Семак

14

4

2

37-9

46

2012/13

ЦСКА

Леонид Слуцкий

15

1

4

35-17

46

1996

Алания

Валерий Газзаев

14

3

3

38-18

45

2002

Локомотив

Юрий Семин

13

6

1

28-8

45

2017/18

Локомотив

Юрий Семин

14

3

3

32-15

45

2016/17

Спартак

Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера

14

3

3

30-16

45

* С сезона-1995, когда в чемпионате России была введена трехочковая система.

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Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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