ЦСКА планирует летом расстаться с полузащитником Бистровичем

Сегодня, 11:13
ЦСКА рассматривает вариант с арендой или полноценным трансфером полузащитника Кристияна Бистровича, сообщает Metaratings.ru.
Ранее 25-летний футболист вернулся в московскую команду после аренды в нидерландской «Фортуне» (Ситтард), в которой он провел 13 матчей и отметился забитым голом. С 2018 года полузащитник также выступал на правах аренды за турецкие «Касымпаша», «Карагюмрюк» и итальянский «Лечче».
Контракт Бистровича с армейцами рассчитан до лета 2025 года.
По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ красно-синие встретятся с «Уралом».