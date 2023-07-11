Агент Макарчука: «Меня не удивляют новости об интересе к Артему от «Спартака» и ЦСКА»

Марияна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, рассказала об интересе к игроку со стороны «Спартака» и ЦСКА.

«Меня не удивляют новости об интересе этих клубов, мы об этом знаем. Но ведь это и неудивительно, потому что он, как я сказала, лучший на своей позиции в стране. Конечно, все большие команды не могут не следить за ним, к тому же позиция для российского футбола у него особенная. Новостей вокруг него много, но слухи я бы не хотела комментировать. А конкретики, о которой я могла бы с уверенностью рассуждать, пока нет. Скажу только, что сейчас у Артема все хорошо в «Сочи», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Макарчук выступает за «Сочи» с февраля 2022 года. В составе сочинского клуба 27-летний футболист провел 45 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.