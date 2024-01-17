ЦСКА потроллил «Зенит» перед объявлением о подписании Кругового

Сегодня, 18:04
Пресс-служба ЦСКА пошутила над «Зенитом» перед объявлением о подписании контракта с защитником сине-бело-голубых Данилом Круговым.
17 января армейцы объявили о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».
Перед объявлением пресс-служба ЦСКА в официальном Telegram-канале репостнула сообщение «Зенита».
«Спишь?», — сказано в посте.
Ранее «Зенит» оставлял подобные сообщения перед анонсом трансферов Нино и Артура.