ЦСКА потроллил «Зенит» перед объявлением о подписании Кругового

Пресс-служба ЦСКА пошутила над «Зенитом» перед объявлением о подписании контракта с защитником сине-бело-голубых Данилом Круговым.

17 января армейцы объявили о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».

Перед объявлением пресс-служба ЦСКА в официальном Telegram-канале репостнула сообщение «Зенита».

«Спишь?», — сказано в посте.

Фото Скриншот из Telegram-канала ЦСКА.

Ранее «Зенит» оставлял подобные сообщения перед анонсом трансферов Нино и Артура.