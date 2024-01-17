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Сегодня, 18:04

ЦСКА потроллил «Зенит» перед объявлением о подписании Кругового

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА пошутила над «Зенитом» перед объявлением о подписании контракта с защитником сине-бело-голубых Данилом Круговым.

17 января армейцы объявили о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».

Перед объявлением пресс-служба ЦСКА в официальном Telegram-канале репостнула сообщение «Зенита».

«Спишь?», — сказано в посте.

Фото Скриншот из Telegram-канала ЦСКА.

Ранее «Зенит» оставлял подобные сообщения перед анонсом трансферов Нино и Артура.

Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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