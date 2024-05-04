ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

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ЦСКА поздравил российского тренера Леонида Слуцкого с днем рождения, сообщает пресс-служба армейцев. Сегодня, 4 мая, специалисту исполнилось 53 года.
«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом 7 трофеев!» — говорится в сообщении.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский коллектив выиграл 7 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула Российской премьер-лиги.
С декабря 2023 года Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Команда лидирует в чемпионате Китая.