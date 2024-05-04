ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский коллектив выиграл 7 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула Российской премьер-лиги.

С декабря 2023 года Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Команда лидирует в чемпионате Китая.