13 августа, в воскресенье, ЦСКА примет «Сочи» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Сочи». Смотреть видеотрансляцию матча можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 19.55.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками. Сочинцы с тремя очками располагаются на 11-й строчке.

В прошлом туре команда Владимира Федотова разгромила «Локомотив» (4:1), а коллектив Дмитрия Хохлова уступил «Ахмату» (1:2).

Полный календарь чемпионата России и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».