В ЭСК РФС поддержали все спорные решения судьи Шадыханова в матче «Зенит» — «Факел»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала все спорные решения главного арбитра матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» (2:0) Павла Шадыханова.

Клуб из Санкт-Петербурга обратился в ЭСК с просьбой разобрать два эпизода встречи.

По версии комиссии, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Факела» на 43-й минуте встречи. ЭСК не установила факта очевидного нарушения правил со стороны полузащитника воронежцев Никиты Моцпана на хавбеке сине-бело-голубых Клаудиньо в своей штрафной. Моцпан совершил контакт с Клаудиньо в подкате по инерции в момент, когда атакующий игрок завершил свое действие. Согласно мнению комиссии, у Шадыханова имелись основания продолжить матч.

Также в ЭСК поддержали решение Шадыханова не удалять с поля полузащитника «Факела» Ильнура Альшина на 51-й минуте. Комиссия сочла действия футболиста воронежцев, совершившего контакт локтем в область шеи хавбека «Зенита» Клаудиньо, безрассудными. Тем не менее, в виду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны Альшина в ЭСК единогласно заключили, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.