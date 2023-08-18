Судейство
Сегодня, 15:57
Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала все спорные решения главного арбитра матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» (2:0) Павла Шадыханова.
Клуб из Санкт-Петербурга обратился в ЭСК с просьбой разобрать два эпизода встречи.
По версии комиссии, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Факела» на 43-й минуте встречи. ЭСК не установила факта очевидного нарушения правил со стороны полузащитника воронежцев Никиты Моцпана на хавбеке сине-бело-голубых Клаудиньо в своей штрафной. Моцпан совершил контакт с Клаудиньо в подкате по инерции в момент, когда атакующий игрок завершил свое действие. Согласно мнению комиссии, у Шадыханова имелись основания продолжить матч.
Также в ЭСК поддержали решение Шадыханова не удалять с поля полузащитника «Факела» Ильнура Альшина на 51-й минуте. Комиссия сочла действия футболиста воронежцев, совершившего контакт локтем в область шеи хавбека «Зенита» Клаудиньо, безрассудными. Тем не менее, в виду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны Альшина в ЭСК единогласно заключили, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -