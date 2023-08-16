Нигматуллин поддержал решение КДК по Дзюбе: «Дружка Слуцкого тоже можно добавить в эту историю»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего железнодорожников Артема Дзюбу на два матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

«Поддерживаю решение КДК. Не стоит забывать, что футболист — публичная личность. Дзюба и так всячески пытается испортить репутацию футболистов различными видами деятельности вне футбола. К сожалению, такие моменты случаются. Мне кажется, что его дружка Слуцкого тоже можно добавить в эту историю. Его тоже можно было привлечь за оскорбление корреспондента. Правда, он безработный. Крайне не красит экс-главного тренера сборной России называть 19-летнего юношу дебилом прилюдно», — сказал Нигматуллин «СЭ».

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Слуцкий поддержал Дзюбу в скандальной ситуации, назвав журналиста 19-летним дебилом.