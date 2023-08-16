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Сегодня, 17:53

Нигматуллин поддержал решение КДК по Дзюбе: «Дружка Слуцкого тоже можно добавить в эту историю»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Руслан Нигматуллин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего железнодорожников Артема Дзюбу на два матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

«Поддерживаю решение КДК. Не стоит забывать, что футболист — публичная личность. Дзюба и так всячески пытается испортить репутацию футболистов различными видами деятельности вне футбола. К сожалению, такие моменты случаются. Мне кажется, что его дружка Слуцкого тоже можно добавить в эту историю. Его тоже можно было привлечь за оскорбление корреспондента. Правда, он безработный. Крайне не красит экс-главного тренера сборной России называть 19-летнего юношу дебилом прилюдно», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Леонид Слуцкий и&nbsp;Артем Дзюба. «19-летний дебил!» Слуцкий вступился за Дзюбу, который угрожал журналисту, но переврал факты

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Слуцкий поддержал Дзюбу в скандальной ситуации, назвав журналиста 19-летним дебилом.

Артем Дзюба
Руслан Нигматуллин
Леонид Слуцкий
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 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
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 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
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