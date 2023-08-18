Адвокат Жорин дал совет журналисту Бородину в ситуации с Дзюбой и Слуцким

Известный адвокат Сергей Жорин дал совет журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину, который стал участником скандала с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

Юрист объяснил, как журналисту лучше защитить свои права.

После матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) Дзюба грубо отреагировал на вопрос Бородина о своей результативности, сказав ему: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...».

Позднее Слуцкий, комментируя инцидент, назвал Бородина «19-летним дебилом».

«В данной ситуации наиболее верным способом защиты нарушенного права будет не обращение в суд, а подача заявления в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности за оскорбление. Я не могу утверждать, что здесь точно есть оскорбление, но очень сильно на то похоже. Если журналист хочет действительно защитить свои права, а не только заявить об этом, то я бы рекомендовал провести лингвистическое исследование. Несмотря на то, что, казалось бы, все очевидно, поверьте моему опыту: для суда или правоохранительных органов не очевидно ничего. Первый этап — это лингвистическое исследование, а дальше — выбрать: либо обращаться в суд, либо в правоохранительные органы», — сказал Жорин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Инцидент с участием Бородина и Дзюбы в среду, 16 августа рассмотрел КДК РФС. Комитет принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» на два матча условно с испытательным сроком до конца сезона-2023/24, а также оштрафовать футболиста на 50 тысяч рублей.