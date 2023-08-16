Журналист Бородин: «Я не преследовал Дзюбу»

Журналист Виталий Бородин высказался о заседании КДК РФС по делу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Ранее футболиста дисквалифицировали на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента.

«Неожиданный опыт для меня. Не мог представить, что буду участвовать в заседании. Думал, что будет скучно, а оказалось весело. Это Дзюба, с ним всегда весело. Переговорили, никто не кричал, все прошло достаточно мило», — приводит «РБ Спорт» слова Бородина.

Также он отреагировал на слова Дзюбы, который заявил, что журналист преследовал его.

«Он выходил с трибуны. Шел на парковку. Понятно, что я шел к VIP-трибуне, зная, что он там. Я не преследовал. Я задал ему вопрос, не так, что я его добивал вопросами. Элементов преследования с моей стороны не было», — добавил корреспондент.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. 16 августа председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий признал вину за инцидент с корреспондентом.