Сегодня, 17:51
ЦСКА и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Лукин, Агапов, Набабкин, Глебов, Щенников, Мухин, Кучаев, Карраскаль.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шляков, Роганович, Юзепчук, Орехов, Енин, Чурич, Караев, Стефанович, Турищев.
Запасные: Довбня, Ботнарь, Кожемякин, Прошкин, Кухарчук, Эркинов, Савич, Жажа, Данилин, Рейна, Андре.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.