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Сегодня, 18:22

ЦСКА — «Зенит»: Заболотный, Малком и Кассьерра появятся на поле с первых минут

Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Глебов, Лукин, Ермаков, Щенников, Зайнутдинов, Агапов, Набабкин, Арбузов, Кучаев, Мухин, Карраскаль.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Козлов, Мантуан.

Начало матча — в 19.30 по московскому времени. Перед стартом встречи «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ростов» на 7 баллов. ЦСКА с 32 очками занимает 5-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

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Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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