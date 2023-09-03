ЦСКА — «Зенит»: Келвен дебютирует в стартовом составе армейцев

ЦСКА и «Зенит» опубликовали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В стартовом составе армейцев дебютирует бразильский защитник Келвен, о переходе которого ЦСКА объявил 1 сентября.

За «Зенит» с первых минут сыграет бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес.

ЦСКА: Акинфеев, Келвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Агапов, Лукин, Рядно, Глебов, Кисляк, Ермаков, Мухин, Кучаев, Файзуллаев, Давила, Гайч.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан.

Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Коваленко, Васильев, Ду Кейрос, Сергеев.