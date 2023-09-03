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Сегодня, 16:14

ЦСКА — «Зенит»: Келвен дебютирует в стартовом составе армейцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Келвен.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА и «Зенит» опубликовали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В стартовом составе армейцев дебютирует бразильский защитник Келвен, о переходе которого ЦСКА объявил 1 сентября.

За «Зенит» с первых минут сыграет бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес.

ЦСКА: Акинфеев, Келвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Агапов, Лукин, Рядно, Глебов, Кисляк, Ермаков, Мухин, Кучаев, Файзуллаев, Давила, Гайч.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан.

Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Коваленко, Васильев, Ду Кейрос, Сергеев.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
8
12
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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