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Сегодня, 20:32

Даду высказался о молдавских футболистах, выступающих в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА, «Алании» и сборной Молдавии Сергей Даду высказался о молдавских футболистах, выступающих в РПЛ.

«Можем ли мы увидеть больше молдавских футболистов в РПЛ? Я надеюсь на это. Если вспоминать мое поколение, то у нас гораздо больше было ребят, выступавших за клубы из чемпионата России — я, Рогачев, Иванов, Епуряну, Гацкан и многие другие. Моцпан — парень молодой, очень целеустремленный. Надеюсь, он себя покажет в РПЛ. Что касается Рябчука, то ему нужно время. Я его очень хорошо знаю, это очень сильный игрок, сильный защитник, который все 90 минут будет отрабатывать, бегать вперед, подавать и открываться. Пошла какая-то волна хейта против него, но я считаю, что она неоправданная. У «Спартака» огромная армия болельщиков и даже многие тренеры не справлялись с подобным давлением. А ведь клуб тренировали такие специалисты, как Унаи Эмери и Мурат Якин, но где-то не справлялись. Дайте Рябчуку время, он очень спокойный, профессиональный, нигде не нарушает, всю жизнь прожил в Португалии, прошел систему «Порту», и парень себя еще покажет. На фоне таких ребят, как Рябчук и Моцпан, я надеюсь, что российский чемпионат повернется опять лицом к Молдавии, потому что тут есть цена и качество. Они могут обойтись дешевле, но быть ничем не хуже», — приводит слова Даду Metaratings.ru.

Из молдавских футболистов в РПЛ на данный момент выступают Никита Моцпан («Факел»), а также Олег Рябчук («Спартак»). На счету 22-летнего Моцпана 1 гол и 2 результативные передачи в 15 матчах текущего сезона чемпионата России. В активе 25-летнего Рябчука 1 голевая передача в 9 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/dadu-poshla-neopravdannaya-volna-kheita-protiv-ryabchuka-s-davleniem-v-spartake-ne-spravilis-dazhe-emeri-i-yakin-307576/
Сергей Даду
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