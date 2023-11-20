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Сегодня, 20:43

Агент Гайича рассказал об общении с клубами из Италии, Германии и Греции

Микеле Антонов
Корреспондент
Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Фиорентины» к его клиенту.

В понедельник, 20 ноября издание Corriere dello Sport сообщило, что клуб из Флоренции рассматривает 27-летнего серба как одного из кандидатов на усиление правого фланга обороны.

«Я разговаривал с некоторыми агентами и европейскими клубами. У меня есть связи с пятью-шестью клубами, например, из Греции, Италии, Германии. С ЦСКА мы не общались. У Милана есть действующий контракт. Он — отличный игрок. Еще слишком рано о чем-то говорить. Тем более, Гайичу все нравится в ЦСКА, ему повезло с клубом!» — сказал Чалдович «СЭ».

Милан Гайич выступает за ЦСКА с июля 2022 года, в сезоне-2023/24 защитник принял участие в 20 матчах красно-синих, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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