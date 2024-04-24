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Сегодня, 12:45

Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
Дамьен Ле Таллек.
Фото Global Look Press
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«Зенит» объявил о назначении Дамьена Ле Таллека на должность советника председателя правления сине-бело-голубых.

Пресс-служба клуба сообщает, что Ле Таллек будет работать над развитием партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также будет заниматься селекционной деятельностью в этих регионах.

В качестве игрока Ле Таллек выступал за «Гавр», «Ренн», юношескую и молодежную сборные Франции, дортмундскую «Боруссию», с которой выиграл бундеслигу, ужгородскую «Говерлу», саранскую «Мордовию», «Црвену Звезду», в составе которой дважды стал чемпионом Сербии, «Монпелье», афинский АЕК, московское «Торпедо», «Сошо» и «Ханой».

Дамьен Ле Таллек
ФК Зенит
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