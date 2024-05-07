Денисов: «Владели мячом 81 процент времени с «Пари НН»? Забить было бы важнее»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о ничьей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0). По ходу встречи красно-белые владели мячом 81 процент всего времени.

«У нас получаются разные матчи. Соперник играл в такой футбол, который позволяет 80 процентов времени владеть мячом. Но нам не хватило реализации. Это важнее, чем 80 процентов владения», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» расположился на 11-й строчке с 29 очками.