Глебов — про четвертое место «Ростова»: «Прыгнули выше головы»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о результатах желто-синих в прошлом сезоне.

— Ты в последнем туре с ЦСКА не мог принять участие. Что думал по ходу встречи?

— Переживания были. Когда выходишь на поле — забываешь про очки, про таблицу... А когда сидишь, смотришь футбол, проверяешь, как играют «Спартак» с «Крыльями», тревоги во много раз больше, чем на поле.

— Скандалов в раздевалке не было после поражения?

— Нет, никто не скандалил. Конечно, все расстроились, я тоже. Мы достаточно ровно шли по сезону и в концовке такая осечка... Но, если трезво оценить результат — прыгнули выше головы.

— Байрамян говорил, что было разочарование — упустили медали.

— Разочарование было, быть может, неделю. Но если сесть и спокойно посмотреть, без эмоций на нашу логистику, на то, что в команде много молодых ребят, что очень много основных игроков в концовке были травмированы — тогда можно сказать, что выступили достойно. Могли больше? Да. Счастливы? Нет. Нормальный результат? Да.

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита», который стал чемпионом, на 17 очков.

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