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Сегодня, 12:25

Деменко назвал главные открытия первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал главные открытия первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Главным открытием сезона лично для меня является Файзуллаев из ЦСКА. По своему набору качеств и игре, которую он показывает в таком возрасте, очень удивил меня этот парнишка. Он хорошо влился в чемпионат России. Очень быстрый, легкий, подвижный. Видно, что даже в 20 лет в нем есть лидерские качества, необходимые для большого игрока. На игру ЦСКА он уже очень большое влияние оказывает, хотя всего полгода в коллективе находится. Сравнивать его пока ни с кем не хочется, мы за его игрой всего несколько месяцев наблюдаем. Но как футболист он очень разумный, многие атаки армейцев только через него строятся. Еще очень хорошо себя в этом сезоне показывает Сперцян. Он тоже позиционирует себя настоящим лидером в «Краснодаре». Не зря им сейчас из Европы команды интересуются. Очень большую роль играет, что ему доверяют в команде. Отсюда и такая игра. Сперцян уверенно себя чувствует. Резюмируя, выделил бы три футболиста, которые стали настоящими открытиями в этом сезоне чемпионата России. Это Файзуллаев, Сперцян и Кассьерра. Каждый игрок по своему проявил себя в этом сезоне, хотя не все ожидали от них каких-то прорывов», — приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 18 матчах за московскую команду. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-nazval-glavnie-otkritiya-pervoj-chasti-sezona/
Максим Деменко
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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