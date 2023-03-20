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Сегодня, 17:07

Деменко оценил победу ЦСКА над «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о победе ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Мне понравилось, как играл ЦСКА. Два соперника приблизительно равные, просто «Зенит» чаще выигрывал за последнее время. Но если брать вчерашнюю игру, армейцы хорошо смотрелись против питерской команды. ЦСКА эта победа была нужнее? «Зениту» тоже нужна была перезагрузка после поражения в Кубке. Я говорил, что он может попасть в такой момент. Но там большая скамейка. Даже если кто-то выпадает из игроков, это не сильно сказывается. А вот психологический фактор больше влияет. Мы увидели другой «Зенит». Но в этом и заслуга ЦСКА. Армейцы не дал ничего сделать сопернику. Да, ЦСКА повезло в каких-то моментах, когда спасал Акинфеев. А когда команда не может забить, это тоже давит», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054523_demenko_ocenil_pobedu_cska_nad_zenitom
Максим Деменко
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