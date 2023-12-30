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Сегодня, 17:53

Деменко рассказал о своих новогодних обычаях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Максим Деменко рассказал о своих новогодних обычаях.

«У меня есть главная новогодняя традиция — на протяжении многих лет уже отмечаю Новый год только дома и только с семьей. В баню 31 числа не хожу. Для меня это чисто семейный праздник. Многие там уезжают в рестораны или куда-то в отпуск. Но я отмечаю Новый год чисто в домашней обстановке. Что касается фильмов, то там у меня особой традиции нет. Главная традиция — семья. Всех с наступающим!» — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005524802_demenko_otmechayu_novyiy_god_tolko_doma_i_tolko_s_semey
Максим Деменко
Футбол
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