Деменко рассказал о своих новогодних обычаях

Бывший российский футболист Максим Деменко рассказал о своих новогодних обычаях.

«У меня есть главная новогодняя традиция — на протяжении многих лет уже отмечаю Новый год только дома и только с семьей. В баню 31 числа не хожу. Для меня это чисто семейный праздник. Многие там уезжают в рестораны или куда-то в отпуск. Но я отмечаю Новый год чисто в домашней обстановке. Что касается фильмов, то там у меня особой традиции нет. Главная традиция — семья. Всех с наступающим!» — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».