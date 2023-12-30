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Сегодня, 17:38

Мостовой рассказал, что у него нет новогодних традиций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал, что у него нет новогодних традиций.

«У меня особой традиции нет. Это исходя из того, что я много лет прожил за границей. А там Новый год — не такой праздник, как Рождество. У нас первого января всегда тренировки были. Поэтому Новый год особо не отмечали там. Там все спокойно относятся к Новому году. А сейчас уже все достаточно просто. С возрастом ты спокойно воспринимаешь все. Так что у меня какой-то традиции не сложилось новогодней», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В августе этого года он начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005524800_aleksandr_mostovoy_u_menya_ne_slojilos_kakoy-to_novogodney_tradicii
Александр Мостовой
Футбол
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