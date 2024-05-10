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Сегодня, 16:01

Деменко считает, что состав «Краснодара» в скором времени может рассыпаться

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем «быков».

«Может произойти так, что этот состав в скором времени рассыпется. На самом деле, тут все зависит от руководителей клуба, смогут ли они удержать этот состав. Но с другой стороны, нельзя не давать футболистам делать новые шаги в карьере. Тем более клуб на этом зарабатывает», — сказал Деменко «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко в 27 матчах. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

(Денис Сафронов)

Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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