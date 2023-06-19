Источник: Глушаков может вернуться в «Химки» или продолжить карьеру в «Родине»

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Полузащитник Денис Глушаков может вернуться в «Химки», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, в ближайшее время 36-летний россиянин должен встретиться с главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым и обсудить с ним возможный переход.
Также источник утверждает, что Глушаков вел переговоры с московской «Родиной», но стороны пока не достигли договоренностей.
В понедельник, 19 июня, стало известно, что Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Хавбек выступал за команду с февраля 2023 года и забил 1 гол в 9 матчах. С октября 2020 года и до момента перехода в нижегородский клуб футболист играл за «Химки».