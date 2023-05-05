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Сегодня, 17:28

Денисов рассказал о своей встрече с Галицким: «Он стал настоящим кумиром»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Игорь Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким. Денисов вместе с Владимиром Быстровым приняли участие в награждении молодежных команд системы «Краснодара».

«Приезжал в Краснодар вместе с Владимиром Быстровым. Мы принимали участие в награждении молодежных команд клуба. Встретился с Сергеем Галицким. Благодарен судьбе, что удалось провести с ним примерно половину дня в общении о футболе. Раньше никогда не встречались с Сергеем Николаевичем. Скажу честно, был шокирован его уровнем погружения в дела клуба и проблемы футбола вообще. Так как я сейчас занимаюсь детским футболом, разумеется, в первую очередь, интересовал именно этот момент. Благодарен Галицкому, который уделил мне — по сути, незнакомому человеку — столько времени, чтобы все показать и рассказать«, — сказал Денисов.

По словам Денисова, теперь именно Галицкий является для него кумиром и примером для подражания.

«Если раньше я просто уважал Сергея Николаевича за все, что он делал и делает для футбола, то сейчас могу сказать, что он стал настоящим кумиром. Огромным авторитетом и неоспоримой величиной. Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Думаю, ребята просто не понимают, как много он для них делает. Я был просто поражен увиденным в Краснодаре», — добавил Денисов.

Игорь Денисов является воспитанником санкт-петербургского футбола. С 2002 по 2013 годы он выступал за «Зенит», с которым трижды выигрвал чемпионат России, а в 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА. В 2013 сыграл несколько матчей за «Анжи», после чего перешел в московское «Динамо». С 2016 по 2019 годы играл за столичный «Локомотив», с которым в 2018 году выиграл еще один титул чемпиона страны. В 2019 году завершил карьеру. За сборную России футболист провел 53 матча.

Игорь Денисов
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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