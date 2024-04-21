Деограсия оценил игру воспитанников «Зенита» за «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал выступление за команду бывших игроков «Зенита».

21 апреля «Оренбург» на выезде уступил «Зениту» в 25-м туре РПЛ — 0:1.

— Почему не играл Адамов? Арендное соглашение, тренерское решение, или с ним что-то случилось?

— Нет, он не сыграл, потому что у него травма плеча, он ее получил в матче с «Пари НН».

— Сейчас в вашей команде играют выпускники «Газпром Академии»: Хотулев, Прохин, Михайлов. Как оцениваете их подготовку?

— У них очень хороший и высокий уровень, они очень молодые. Это говорит, что у Зенита очень достойная академия. Поэтому есть такая хорошая молодежь. Я примерно шесть месяцев проработал в академии «Оренбурга», после моего ухода в клубе начали менять некоторые вещи. Это и дальше продолжает работать, методика продолжает действовать. Будем работать над этим, — сказал Деограсия.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».