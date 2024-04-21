Семак прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенита» с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0) поделился мнением о судействе на игре.

— На 77-й минуте возник эпизод с пенальти, где, как показалось, была игра рукой у Прохина в неестественном положении. В итоге пенальти не назначили. Как вам показался эпизод со стороны?

— Очевидное и невероятное. Я не могу комментировать, у меня нет даже приблизительного ответа на этот вопрос.

— Вам показалось, что что-то не так с этим решением?

— Вы посмотрите, какой пенальти был в наши ворота, когда Леша Сутормин в нашей штрафной мяч принимал, и рука была прижата — поставили 11-метровый. Здесь мяч летит в ворота, рука отставлена... Я этого не понимаю.

— Хотелось бы уточнить по поводу «очевидного и невероятного». Мои старые знакомые, петербургские баскетбольные судьи, говорят, что они ни за что не соглашаются судить матчи «Зенита». Не объясняете ли вы то, что произошло, тем, что игру судил петербургский арбитр?

— Я не судья, я не понимаю, на основании каких мыслей арбитры принимают те или иные решения. Нужно просить арбитров объяснить свои решения.

На 77-й минуте матча в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой Данилы Прохина. Она была отставлена назад и увеличивала площадь тела. На 81-й минуте матча судья Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Амелина и изучения повторов объявил, что нарушений не найдено.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

Безбородов ошибочно не назначил пенальти в пользу его бывшей команды — «Зенита»