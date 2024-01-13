Деревянко уверен, что Дзюба сможет добиться успеха в кино и театре

Актер Павел Деревянко поделился впечатлениями от сотрудничества с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

35-летний футболист принял участие в съемках нового комедийного фильма «Конец славы».

«Артем Дзюба — очень артистичный человек и в футболе, и в жизни. Этого ему не занимать. Участие Дзюбы в съемках фильма произошло совершенно случайно. Артем и Максим Лагашкин, который играет вторую главную роль в фильме «Конец Славы», созвонились, и Дзюба приехал на съемочную площадку просто так, посмотреть. В этот момент мы снимали поминки главного героя, а у Дзюбы даже не было костюма. Он был в шортах, а сверху мы нашли ему какой-то пиджак и галстук. Но вышло все замечательно. Дзюба даже в рекламный ролик попал!» — приводит Sport24 слова Деревянко.

По его словам, Дзюба смог бы проявить себя в кино и театре в будущем.

«Когда Артем, если вдруг, закончит с футболом, думаю, его с удовольствием будут ждать театральные площадки. Возможно, Дзюба даже исполнит не эпизодические роли в кино. Предполагаю, что будущее Артема будет связано с творчеством. Он может многое», — добавил он.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.