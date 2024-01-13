Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 января, 23:54

Деревянко уверен, что Дзюба сможет добиться успеха в кино и театре

Алина Савинова
Telegram Дзен

Актер Павел Деревянко поделился впечатлениями от сотрудничества с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

35-летний футболист принял участие в съемках нового комедийного фильма «Конец славы».

«Артем Дзюба — очень артистичный человек и в футболе, и в жизни. Этого ему не занимать. Участие Дзюбы в съемках фильма произошло совершенно случайно. Артем и Максим Лагашкин, который играет вторую главную роль в фильме «Конец Славы», созвонились, и Дзюба приехал на съемочную площадку просто так, посмотреть. В этот момент мы снимали поминки главного героя, а у Дзюбы даже не было костюма. Он был в шортах, а сверху мы нашли ему какой-то пиджак и галстук. Но вышло все замечательно. Дзюба даже в рекламный ролик попал!» — приводит Sport24 слова Деревянко.

По его словам, Дзюба смог бы проявить себя в кино и театре в будущем.

«Когда Артем, если вдруг, закончит с футболом, думаю, его с удовольствием будут ждать театральные площадки. Возможно, Дзюба даже исполнит не эпизодические роли в кино. Предполагаю, что будущее Артема будет связано с творчеством. Он может многое», — добавил он.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611952-derevyanko-predskazal-dzyube-uspekh-v-kino-i-teatre-on-ochen-artistichnyy-chelovek
Артем Дзюба
Футбол
4
Обсудить
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Политолог заявил о смене Будановым позиции по России
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Metaratings: «Краснодар» составит ЦСКА конкуренцию в борьбе за Кругового

Заварзин сомневается, что Тихонов смог бы привести «Спартак» к чемпионству