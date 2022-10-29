«Динамо» — «Химки»: Денис Макаров забил головой

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров забил в матче 15-го тура РПЛ с «Химками» — 2:0.

На 29-й минуте Макаров после паса Муми Нгамале головой переправил мяч в угол ворот соперника.

Для полузащитника это третий гол в этом сезоне РПЛ.