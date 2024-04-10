Источник: «Динамо» заинтересовано в приобретении Помазуна и Агкацева

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Московское «Динамо» рассматривает возможность подписания голкипера по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Legalbet.
По информации источника, бело-голубые заинтересованы в приобретении Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды из ЦСКА, и Станислава Агкацева («Краснодар»). При этом официальных запросов от столичного клуба пока не поступало.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.